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نائب رئيس مستقبل وطن: "ظهور الجبهة الوطنية لم يربكنا".. وبنشتغل على الأرض

11:33 م السبت 24 مايو 2025

حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن

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كتب- عمرو صالح:

قال النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الحزب لا ينشغل كثيرًا بظهور أحزاب جديدة، ولا يتعامل مع المنافسة السياسية على أنها تهديد، بل كفرصة للعمل والاقتراب من الناس.

وأشار الخولي خلال مداخلة برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار” إلى أن الحزب يقدم تنازلات أحيانًا من أجل مصلحة الدولة وقال: “ساعات بتتنازل علشان بلدك، لأن هدفنا دعم الاستقرار وخدمة المواطن، مش بس حصد المقاعد.

وحول تأثير ظهور حزب الجبهة الوطنية على شعبية مستقبل وطن قال الخولي “باصين في ورقتنا، مش مرتبكين.. إحنا نشتغل على الأرض، مش من المكاتب، ومستقبل وطن أثبت نفسه بشغله الميداني”.

وأكد الخولي إلى أن مستقبل وطن يستحق التقدير نظير نشاطه وانتشاره في مختلف المحافظات، لكنه في الوقت ذاته لا يسعى لاحتكار المشهد، مؤكدًا أن التنوع الحزبي ظاهرة صحية وضرورية لأي ديمقراطية.

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حزب الجبهة الوطنية حزب مستقبل وطن حسام الخولي
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