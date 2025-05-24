رئيس "إسكان النواب" يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع إلى رؤى ومقترحات واسعة النطاق من المحافظين وممثلي النقابات المهنية قبل إحالة مشروع القانون للمناقشة في اللجنه العامة بعد العيد.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إن اللجنة ستستضيف أربعة محافظين غدًا وهم محافظو القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، كون هذه المحافظات تضم 82% من الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

وأوضح أن المحافظين سيقدمون رؤاهم وبياناتهم وإحصاءاتهم حول حجم المشكلة وعدد الوحدات وتصنيفاتها، بالإضافة إلى البدائل المتاحة في حال إقرار القانون، وإمكانيات الأراضي المتاحة لديهم، وذلك لتشكيل تصور كامل للمشكلة وحلولها.

وأضاف الفيومي أنه بعد جلسات المحافظين، ستستمع اللجنة إلى نقيب الأطباء، ونقيب المحامين، ونقيب المهندسين، ونقابة الصيادلة، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار إلى أن النقاش سيشمل الجانب السكني والتجاري، لافتًا إلى أن الصيادلة، على سبيل المثال، لديهم مشاكل خاصة تتعلق بشروط المسافة والمساحة للصيدليات.

وأكد أن لجان الاستماع ستنتهي مع جلسات هذا الأسبوع، ثم ستبدأ جلسات بعد العيد، معربًا عن أمله في أن يدخل مشروع القانون للمناقشة في اللجنه العامة بعد العيد.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي إن المناقشات التي جرت حتى الآن "فتحت آفاقًا كبيرة"، وسمحت لكل الأطراف بالتعبير عن آرائهم بحرية كاملة دون مقاطعة.

وأكد أن هناك قناعة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة بضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.