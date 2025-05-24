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باتت مقصدًا سياحيًا.. أحمد موسى: فلل العلمين اتباعت قبل الشقق

11:04 م السبت 24 مايو 2025

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت "متطورة جدًا وتشهد تطورًا عمرانيًا وسياحيًا هائلًا"، مؤكدًا أنها تمتلك مقومات فريدة ليست موجودة في أي مدينة عربية.

وتابع موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلمين الجديدة تضم فنادق على أعلى مستوى قادرة على استقبال ملايين السائحين وأكد أن الفيلات في مدينة العلمين الجديدة تم بيعها قبل العمارات في "مفارقة غريبة"، لافتًا إلى أن الإقبال عليها واسع من المصريين والعرب والأجانب.

واستطرد أن مدينة العلمين باتت مقصدًا سياحيًا مهمًا ولم تعد وجهة خلال أشهر الصيف فقط، بل "باتت مدينة عمرانية متكاملة على مدار العام"، حيث تضم أكاديمية بحرية ومؤسسات تعليمية وغيرها.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه بداية من 30 يونيو المقبل، سوف يتم تسكين أبراج مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن "المشاهد والخدمات السياحية في العلمين لا تجدها في الدول العربية أو حتى في المنطقة".

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