هل هناك علاقة بين الكواكب وحدوث الزلازل؟.. معهد الفلك يوضح

كتب- حسن مرسي:

نفى الدكتور أشرف شاكر، رئيس معهد الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وجود أي علاقة بين الكواكب وحدوث الزلازل على سطح الأرض، لافتًا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يخلطون كذلك بين النجوم وما يحدث على سطح الأرض.

وقال شاكر، في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" على شاشة قناة "الحدث اليوم": "أقرب نجم لكوكب الأرض غير الشمس حوالي أربعة سنوات ضوئية".

وأشار إلى أنه "إذا صدر على النجم الأقرب للأرض ما يؤثر على الأرض فإنه يحتاج أربعة سنوات حتى يصل تأثيره للأرض"، موضحًا أن كل هذه الأقاويل مجرد تكهنات، مؤكدًا أن "هذه التكهنات ليس لها علاقة بالعلم".

وأضاف أن "علم الفلك ظهر منذ عهد الفراعنة كعلم تطبيقي يفيد البشرية، ومن خلال النجوم نتعرف على الهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التي تفيد البشرية".