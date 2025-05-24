هيئة الإسعاف: 86% من البلاغات التي يتلقاها المركز ليست حقيقية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن المنظومة الإسعافية تضم حاليًا 3264 سيارة إسعاف تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال دون المعدلات العالمية المطلوبة.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة قدمت دعمًا استثنائيًا للإسعاف خلال العقد الماضي، حيث تمت إضافة نحو 1400 سيارة إلى الأسطول.

وأوضح رشيد أن الهيئة تخطط لزيادة عدد السيارات العام المقبل لسد أي نقص وتحقيق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن 86% من البلاغات التي يتلقاها المركز ليست حقيقية، مما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن المركز الجديد لتلقي البلاغات، الذي يُعد الأكبر حكوميًا في الشرق الأوسط، يستقبل حوالي 80 ألف مكالمة يوميًا عبر الرقم الموحد 123، وهو مزود بتقنيات متقدمة لتسجيل البلاغات وتوجيه السيارات بدقة عالية.

وأكد أن هذه التطورات تعكس استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصحي، مع التركيز على تحديث البنية الرقمية وتدريب الكوادر البشرية لضمان استجابة سريعة وفعالة للطوارئ، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.