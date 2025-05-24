"اسعفني".. متحدث الصحة يكشف تفاصيل تدشين أول تطبيق إسعاف

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تدشين أول تطبيق ذكي لخدمات الإسعاف يحمل اسم "اسعفني"، وذلك في إطار احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أوضح عبد الغفار أن هناك فرقًا بين الحالات الطارئة والمهددة للحياة، والحالات غير الطارئة.

وقال: "الحالات الطارئة، مثل الحوادث أو الجلطات، يتم التواصل مع الإسعاف بشأنها عبر الرقم 123 أو من خلال الغرفة المركزية للرعاية العاجلة والطوارئ 137"، مضيفًا: "أما الحالات غير الطارئة، فكان يتم الاتصال بالرقم 123 أيضًا، مما قد يؤخر الاستجابة للحالات الطارئة".

وأشار إلى أن التطبيق الجديد "اسعفني" يخدم الحالات غير الطارئة، مثل نقل مريض من المستشفى إلى المنزل بعد انتهاء علاجه، أو نقل مرضى الغسيل الكلوي بشكل منتظم، أو الانتقال بين المستشفيات.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن تطبيق "اسعفني" يتيح للمواطن حجز سيارة إسعاف مسبقًا للحالات غير الطارئة، مضيفًا: "عبر التطبيق، يمكنك التسجيل وطلب سيارة إسعاف للحالات غير الطارئة، وكأنه 'أوبر مستشفى'".

وأضاف: "التطبيق يوفر معرفة اللوكيشن أو الموقع بدقة، ويسهل متابعة الطلب، مما يضمن وصول سيارة الإسعاف في الموعد المحدد دون انتظار".

أكد عبد الغفار أن التطبيق تم إطلاقه في 13 محافظة في مرحلته الأولى، وهي: جنوب سيناء، شمال سيناء، الدقهلية، الغربية، دمياط، المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، كفر الشيخ، والمنوفية.

وأشار إلى أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) ستشهد إطلاق التطبيق في المرحلة اللاحقة.

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار عن عدة إنجازات أخرى في مرفق الإسعاف، منها افتتاح المركز الإسعافي الجديد الذي يقع على مساحة 8 أفدنة، ويضم مركزًا لتلقي الاتصالات الحكومية يضم 186 فردًا، وهو من أكبر المراكز في الشرق الأوسط.

كما نوه المتحدث إلى أجهزة تابلت في سيارات الإسعاف لتمكين المسعفين من إرسال بيانات الحالة، مثل رسم القلب، إلى المستشفى مباشرة، مما يجهز المستشفى لاستقبال الحالة ويوفر الوقت الثمين.

كما تطرق إلى إطلاق لانشات إسعاف بحرية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، تم الانتهاء من 3 لانشات إسعاف بحرية من أصل 6، لاستخدامها في المناطق الساحلية والسياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهرية.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن هذه التطورات تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الإسعافية وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.