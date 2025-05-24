بالصور.. حرس الحدود: ضبط أسلحة ومواد مخدرة وطائرة "درون"

كتب- محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، واصلت قوات حرس الحدود جهودها في تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

حيث تمكنت، من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، كما نجحت في ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وفي إطار إحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار "درون"، استخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتم السيطرة عليها فور عبورها للحدود المصرية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المستمرة في أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التي تستهدف تهديد أمن واستقرار المجتمع المصري.