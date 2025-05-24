"الساحل والصحراء" يعقد مؤتمرًا بعنوان "الإرهاب في غرب أفريقيا"

كتب- محمد سامي:

عقد مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مؤتمراً بعنوان "الإرهاب في غرب أفريقيا" بالتعاون مع المركز الإفريقى للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (أكريس).

وألقى اللواء أ ح محمـد عبدالباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا خاصًة في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات.

وتضمن برنامج المؤتمر مناقشة دوافع وحوافز التطرف والإرهاب وأثره على الوحدة والتكامل في غرب أفريقيا، وكذا إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والاستثمار لتغيير البيئة الحاضنة للإرهاب، وذلك بحضور ممثلو المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (أكريس) وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية ولفيف من العلماء.