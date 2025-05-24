دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 8 مناطق بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكري - عمارات العبور - الحرس الجمهوري - دار المشاة - دار القوات الجوية - منطقة حدائق القبة - حمامات القبة - منشية الصدر).

وقالت الشركة، في بيان، السبت، إن ذلك نظرًا للقيام بالانتهاء من أعمال لحام وربط خط المياه قطر 800 مم على 400 مم بميدان حدائق القبة.

ويكون ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 24-5-2025 وحتى الساعة السادسة صباح الأحد 25-5-2025 ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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