رئيس الوزراء: الدولة أنشأت أكثر من 1.3 مليون وحدة إسكان

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الغالبية العظمى من المساكن الحديثة في مصر تم إنشاؤها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية في أكتوبر والشيخ زايد، اليوم السبت، أن أكثر من مليون و300 ألف وحدة تم إنشاؤها بواسطة الدولة، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات تم دعمها من الدولة.

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