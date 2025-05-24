محافظون ونقابات.. البرلمان يواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع المجتمعي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة.

وتعقد اللجنة يوم غدٍ الأحد، جلسة استماع بحضور محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كونها المحافظات الأكثر تضررًا من أوضاع الإيجارات القديمة، في ضوء وجود النسبة الأكبر من تلك الوحدات بها.

كما تعقد اللجنة يوم الإثنين 26 مايو جلسة استماع موسعة مع ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، ونقيب المهندسين، ونقيب الأطباء، ونقيب الصيادلة، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون.

وكانت اللجنة قد عقدت خمس جلسات استماع سابقة، ناقشت خلالها رؤى وملاحظات عدد من الوزراء المعنيين، وأساتذة القانون المدني، والمراكز البحثية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين.

وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي موسع، لضمان التوصل إلى رؤية تشريعية متوازنة تحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتحفظ السلم المجتمعي، وتستهدف الصالح العام.

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