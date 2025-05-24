وزير الكهرباء يتفقد ورش الصيانة بالشركة القابضة والمصرية لنقل الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، حيث أجرى اليوم السبت زيارة تفقدية لورش صيانة المعدات والمركبات الثقيلة والخفيفة، والجراجات ومخازن التكهين والتشوين التابعة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تأتي الزيارة في إطار توجه الوزارة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، ضمن خطة متكاملة لتحسين أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات والمهمات.

شملت الجولة تفقد الورش المتخصصة في إصلاح المركبات والمعدات، والاستماع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل، بدءًا من استقبال المعدة وحتى الانتهاء من إصلاحها، مع التركيز على زيادة الاعتماد على قطع الغيار المحلية المعتمدة، وكذلك آلية التكهين والتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يحقق أقصى عائد ممكن.

وأكد الوزير أن ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد يمثلان أولوية ضمن خطة عمل الوزارة، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة للقطاع في إطار خطة التحول الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل، في ضوء رؤية تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي بجميع الهيئات والشركات التابعة.

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