وزير الثقافة يشيد بـ"فريدة".. ويوجّه بعرضه في قصور الثقافة بالمحافظات

كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، العرض المسرحي "فريدة" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

جاء ذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة.

ووجّه الوزير، بوضع خطة مشتركة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح، لعرض مونودراما "فريدة" على مسارح قصور الثقافة بمختلف المحافظات، في إطار المشروع المشترك بين الجانبين لاستقبال عروض البيت الفني على خشبات قصور الثقافة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة جماهيرية من العروض الجادة التي تنتجها الدولة.

كما أثنى وزير الثقافة، على التفاعل الجماهيري مع العرض، ودعا جمهور الإسكندرية المحب للفنون المسرحية إلى حضور العمل، الذي يجمع بين العمق الإنساني والرؤية الإبداعية المتجددة.

من جانبه، أشار المخرج هشام عطوة، إلى أن عرض "فريدة" يأتي ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإعادة تقديم الأعمال المتميزة التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، مؤكدًا أن العرض يتميز بثقل فني وتنوع إبداعي، ويقدَّم في قالب تشويقي اجتماعي يمزج بين الماضي والحاضر بسلاسة وبساطة.

العرض من بطولة الفنانة القديرة عايدة فهمي، ومأخوذ عن نص “أغنية البجعة” للكاتب الروسي أنطوان تشيخوف، برؤية درامية ومعالجة مصرية كتبها وأخرجها أكرم مصطفى، ويشارك في العمل عمرو عبد الله (تصميم ديكور وإضاءة)، ومحمد حمدي رؤوف (تأليف موسيقي).

يُذكر أن عرض "فريدة" حاز على عدة جوائز دولية، منها جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثلة في مهرجان جرش الدولي للمونودراما بالأردن 2024، وجائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان صيف الزرقاء بالأردن 2022، كما شارك في مهرجان “الفضاءات المتعددة” بمدينة بلوفديف في بلغاريا 2023، ومهرجان “إيزيس الدولي” بمصر 2024.

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