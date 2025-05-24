نبيلة مكرم عن محنة نجلها رامي: "ابني سيحول الألم إلى كتاب"

كتب- حسن مرسي:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة السابقة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنجلها رامي، الذي يخضع حاليًا للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة القتل، إثر معاناته من مرض نفسي.

وقالت "مكرم"، خلال لقاء لها في برنامج "الرحلة" مع الإعلامية ريهام السهلي على منصة "DMC Plus"، إنها لم تكن تدرك إصابة ابنها بمرض نفسي إلا في عام 2021، وهو الأمر الذي دفعها لتأسيس "مؤسسة فاهم" بهدف كسر وصمة العار عن المرض النفسي وتوعية المجتمع به.

وأضافت أن رامي، المولود عام 1996، والذي كان يعمل في إحدى الشركات بالولايات المتحدة، متهم بطعن زميله وشخص آخر يقيمان معه في أبريل 2022، مؤكدة أن ابنها لم يكن يصدق وقوع الحادثة وكان يشعر بالذنب الشديد تجاه ما حدث.

وتابعت: "في أول عيد أم أمريكي بعد الحادثة، لم أفكر في رامي، بل فكرت في أمهات الضحايا، وقلت له أنت مريض والله يرى، وأنت لست مخطئًا، ونحن نصلي لأجل أمهات الضحايا".

ووصفت "مكرم"، تجربتها بالمؤلمة لكنها مليئة بالدروس، قائلة: "من بركات الابتلاء أن يكتشف الإنسان نفسه وقدرته على فعل أشياء لم يكن يتخيلها".

وعن تجربتها الشخصية، قالت: "عندما واجهت مصيبة ابني، لم أكن الوزيرة بل كنت أمًا مكسورة تمر بوجع يفوق التصور، وعشت التجربة بإنسانيتي لا بصفتي الرسمية".

تعليم اللغة العربية في السجن وتأليف كتاب الأمل

أوضحت وزيرة الهجرة السابقة، مبادرتها لتعليم رامي اللغة العربية داخل السجن استعدادًا لعودته إلى مصر، حيث بدأت بتعليمه عبر الهاتف من خلال قراءة أعمال نجيب محفوظ مثل "كفاح طيبة" و"عبث الأقدار" و"أولاد حارتنا"، مضيفة أن التواصل يتم عن طريق إرسال الكتب عبر أمازون، حيث لا يسمح بدخولها مباشرة للسجن.

وأكدت أنها كانت تشرح له كل كلمة، ويرددها، موضحة أن دروس القراءة الأولى كانت تستغرق ساعات طويلة.

وأشارت إلى أن رامي يعمل الآن على تأليف كتاب بعنوان "99 مقولة" يستمد فيها الأمل من تجربته الشخصية ليقدمه للشباب الذين فقدوا الأمل، مضيفة أن رقم 99 مرتبط برقم سجنه.

وقالت: "رامي انتهى حتى الآن من كتابة 6 أجزاء من هذه المقولات، ودار نهضة مصر ستتولى نشر الكتاب".

واختتمت حديثها قائلة: "رامي في عز الابتلاء يمنح الأمل للكثيرين، بمن فيهم أنا، وسأطبع هذه المقولات على تيشرتات".

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