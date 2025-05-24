نائب بالشيوخ يدعو لتطبيق نظام القائمة النسبية في انتخابات البرلمان

كتب- نشأت علي:

قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه يوافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، معتبراً أن المشروع يعكس فكرة التمثيل المتوازن وفق معايير واضحة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء البرلمان من أحزاب "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"حماة وطن" ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف "سري الدين": لن أصادر على موقف حزب الوفد الذي أعلن خوضه الانتخابات تحت أي نظام، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر مستقبلاً في النظام الانتخابي المصري واعتماد التمثيل النسبي بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقة، خاصة وأن مصر تعد من الدول القليلة التي تعتمد هذا المزج.

وردًا على تصريحات رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حول عدم تعارض النظام المختلط مع الدستور، أكد "سري الدين"، موافقته على مشروع القانون الحالي لكنه دعا إلى مراجعة أوسع للنظام الانتخابي بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والدور الفاعل للبرلمان، مع التأكيد على أن الاعتبارات السياسية والحياة الديمقراطية يجب أن تُأخذ في الحسبان إلى جانب الاعتبارات الدستورية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة

رئيس الوزراء: تدشين خدمة الإسعاف البحري لأول مرة بمصر

وزير الصحة يعلن إطلاق تطبيق "اسعفني" لخدمات الإسعاف غير الطارئة