"مستقبل وطن" يؤيد تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الحزب على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن مشروع القانون يتميز بالوضوح ويشرح بالتفصيل التغيرات وأسبابها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي سبق إحالته ومناقشته داخل اللجنة المختصة والموافقة عليه.

وأشار النائب حسام الخولي، إلى أن التعديلات تأتي في إطار من الشفافية والدقة في التقدير العددي، مؤكدًا أن توزيع الدوائر يستند إلى حسابات دقيقة تعتمد على أعداد السكان في كل محافظة، لضمان العدالة التمثيلية بين مختلف المناطق.

من جانبه، قال النائب المستشار محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون لا يُمثل توجهًا حكوميًا أو حزبيًا، بل هو نتيجة عملية حسابية دقيقة تراعي الكثافات السكانية والتوزيع الديموغرافي بين المحافظات، بهدف تحقيق توازن تمثيلي فعّال وعادل.

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