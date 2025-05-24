كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة التمثيلية والديمقراطية، ويُسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تم مناقشته وإقراره من اللجنة المختصة تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.

وأوضحت وكيل المجلس، أن التعديل يستهدف أن يُمثل المجلس كافة فئات المجتمع تمثيلًا عادلًا، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة، وبما يواكب مبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع تحقيق التنمية الشاملة والعدالة في توزيع الموارد على رأس أولوياتها.

وشددت النائبة فيبي فوزي، على أن التمثيل المتوازن لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة بين المواطنين، بل يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الانتماء الوطني والوعي العام، ويدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة جميع الفئات في صناعة القرار الوطني.

وأضافت أن التعديل ينطلق من الالتزام الكامل بأحكام الدستور، الذي يخول للمشرع تحديد النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر وفق أسس منضبطة، مشيرة إلى أن المشروع يراعي أن يكون هناك نسبة تفاوت لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانًا في التمثيل السكاني بين الدوائر، لضمان تحقيق العدالة النسبية.

كما نوهت إلى أن التعديل يأخذ في الاعتبار التحولات الديموغرافية التي تشهدها البلاد، خاصة في بعض محافظات الصعيد، بما يضمن تمثيلًا واقعيًا يعكس تلك التغيرات، بالإضافة إلى مراعاة الأهمية الخاصة لبعض الدوائر في المحافظات الحدودية، لما لها من دور استراتيجي في دعم الأمن القومي.

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