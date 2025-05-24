"عربية النواب": الأوضاع في غزة كارثية والاحتلال يعاقب المدنيين

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يشهده قطاع غزة من تدهور إنساني متسارع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، يمثل كارثة مكتملة الأركان.

وقال إن الغارات الوحشية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، واستمرار منع دخول المساعدات، إلى جانب الانهيار الكامل للخدمات الصحية والغذائية، كلها تعكس فشلاً دوليًا مدويًا في إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية التي تعبث بالقطاع منذ أكثر من 20 شهرًا دون أي رادع.

وأوضح "محسب"، في بيان السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بسياسات الحصار والتجويع، بل يمعن في استهداف قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما يعد جريمة حرب تستوجب موقفًا دوليًا حاسمًا لمحاسبة مرتكبيها.

وثمّن وكيل اللجنة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويين السياسي والإنساني، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة واتصالات القيادة السياسية بالقوى المؤثرة، أو عبر تسهيل عبور المساعدات من معبر رفح ومحاولة الضغط لوقف العدوان وضمان وصول الدعم الإنساني بأمان.

وأضاف أن مصر تواصل دورها المحوري باعتبارها الحاضن التاريخي للقضية الفلسطينية، وتسعى مع الأطراف الإقليمية والدولية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الأجواء لإطلاق مبادرة عربية إسلامية لإعادة إعمار القطاع، في ظل نزوح أكثر من 80% من سكانه، وفقًا للتقارير الرسمية.

وشدد النائب، على ضرورة بلورة موقف عربي موحد لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف سياسات التهجير القسري والإبادة، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، بل بات بمثابة تواطؤ ضمني في المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

واختتم "محسب" بتجديد دعوته إلى تحرك عاجل من البرلمان العربي والمنظمات الإقليمية والدولية لطرح الأزمة في المحافل الرسمية والضغط على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانفجار إقليمي لن يسلم أحد من تبعاته.

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