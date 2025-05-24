صور.. "صناعة النواب" تزور مصنع 200 الحربي

كتب- نشأت علي:



نظمت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، أحد أهم القلاع الصناعية التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة.



وكان في استقبال الوفد البرلماني المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، الذي نقل تحيات الوزير، ورحب بأعضاء اللجنة، مستعرضًا في كلمته دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في تصنيع منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.



وتضمن برنامج الزيارة عرضًا لفيلم تسجيلي حول نشأة الوزارة، ورؤيتها واستراتيجيتها، فضلًا عن إمكانياتها التكنولوجية والإنتاجية في المجالات العسكرية والمدنية.



وتفقد الوفد البرلماني خلال الزيارة عددًا من خطوط الإنتاج والمشروعات الجديدة داخل المصنع، شملت المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات أشجار الموز، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بابيريوس الأسترالية، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون عبوة سنويًا. كما تم استعراض خط تدوير المخلفات الصلبة "مستقبل -1" لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل بطاقة 20 طن/ساعة.



وشملت الجولة أيضًا المرور على خط تصنيع شاسيه الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" الذي يشارك به المصنع ضمن جهود الدولة للتحول نحو وسائل النقل صديقة البيئة، وقد ساهم بإنتاج 110 أتوبيسات تم تشغيلها في مؤتمر المناخ COP27، و100 أتوبيس ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع.



كما تفقد النواب خطوط تجهيز عربات مشروعات الشباب (الكرافانات المتنقلة)، وعربات الوقود المزودة بخزانات متعددة السعات، والتي تلبي احتياجات مختلفة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.



وتخلل الزيارة حوار مفتوح بين أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة، حيث تم طرح عدد من المقترحات والاستفسارات المتعلقة بملفات التصنيع والإنتاج المدني والتعاون مع القطاع الخاص. وأشاد النواب بكفاءة خطوط الإنتاج وبمنتجات الوزارة، مؤكدين فخرهم بمستوى التطوير والتحديث الجاري، وسُمعة "الإنتاج الحربي" الراسخة بين المواطنين.



واختتمت الزيارة بجولة في المعرض الدائم لمنتجات الوزارة من الصناعات العسكرية والمدنية، حيث أشاد الوفد البرلماني بما لمسه من تطور نوعي وتكنولوجي يعكس التزام الوزارة برؤية الدولة المصرية في التنمية الصناعية والتكنولوجية.



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