عضو بـ "الشيوخ" يشيد بإدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دراسة إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رؤية استراتيجية تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية اللحاق بركب الثورة الرقمية والتكنولوجية.

وأوضح "توفيق"، في بيان، السبت، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية معرفية، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن إكساب الطلاب المهارات الأساسية في هذا المجال الحيوي يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، ويهيئهم للمشاركة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وأضاف أن الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي سيمكن مصر من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إدراج هذه المادة سيُحدث نقلة نوعية في طرق التفكير والإبداع لدى الطلاب، مؤكدًا أهمية أن تشمل الدراسة الحكومية المنتظرة آليات التطبيق، وتحديد المراحل التعليمية المناسبة، وتدريب المعلمين، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه المبادرة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق نقلة نوعية تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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