رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق أحمد خليفة، الفريق أول تييرى بوركار رئيس أركان الجيوش الفرنسية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، بدور مصر المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما تفقد الفريق أحمد خليفة، والفريق أول تييري بوركار، مركز العمليات المشتركة ومركز قيادة الفضاء واستمعا لعرض تقديمي تناول أسلوب العمل داخل المركزين بما يحقق السيطرة والتنسيق المستمر بين مختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة الفرنسية.

وزار رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق أحمد خليفة، إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، كما شاهدا تنفيذ بعض الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة بدون طيار باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح.

وفي نهاية الجولة، أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بما شاهده من مستوى راقى في مجال التدريب بما يدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الفرنسية ويعزز من أواصر التعاون العسكري بين مصر وفرنسا.

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