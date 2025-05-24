الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ من اليوم في الارتفاع حتى الاثنين المقبل، حيث يوجد موجة شديدة الحرارة تستمر لمدة 3 أيام

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع الحرارة نتيجة وجود كتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، كما يوجد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 36 و37 درجة، والمناطق الجنوبية بين 38 و41 درجة، مؤكدة أن الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة، معتدل إلى مائل للحرارة ليلًا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراجع بداية من يوم الثلاثاء المقبل لتعود إلى المعدلات الطبيعية وتسجل على القاهرة 32 درجة نهارًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط الرياح ليلًا يساعد على اعتدال الحرارة على أغلب الأنحاء.

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