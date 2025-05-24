رئيس الوزراء يشهد احتفالات 123 عامًا على خدمة الإسعاف بمصر

كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، والذي يُقام بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة حدائق أكتوبر.

يُشارك في الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية.

كما يحضر الحفل، سفراء للدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مصر، إلى جانب رموز العمل الصحي، ورؤساء عدد من الهيئات، وأعضاء مجالس إدارات شركات عالمية عاملة داخل البلاد.

وعقب انتهاء الفعاليات، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات بقطاعي الإسكان والمرافق بمدينة الشيخ زايد ومدينة أكتوبر الجديدة، ويرافقه خلال الجولة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأجهزة المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن جولته تنقسم إلى شقين؛ الأول يختص بحضور فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف، معتبرًا هذه المشاركة تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف كشريك أساسي في المنظومة الصحية في مصر.

أما الشق الثاني فيتمثل في الجولة التفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مدينتي 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات المرافق بمدينة الشيخ زايد، بهدف تقييم معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتعكس الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية البشرية للمواطن المصري في مختلف المجالات، وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع النهضة التنموية الشاملة التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجولة تتضمن تسليم عدد من العقود لبعض المستفيدين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير المسكن الملائم بجانب الخدمات المتكاملة التي تضمن جودة الحياة للمواطنين.

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