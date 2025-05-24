"الصحة" تكشف أهمية حمض الفوليك للسيدات قبل الحمل

كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن نقص المغذيات الدقيقة يُعد من المخاطر الصحية التي تهدد الأطفال وقد تسبب إعاقات دائمة تمتد لسنوات طويلة، لكنها من الحالات التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير من خلال التدخلات الصحية المناسبة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "تعجيل التدخلات بشأن نقص المغذيات الدقيقة وتبعاته: تنفيذ القرار WHA76.19 من خلال تحصين الأغذية على نطاق واسع"، والتي عُقدت على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، وشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين الصحيين من باكستان وبنجلاديش والفلبين.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لحماية كل طفل معرض لخطر نقص المغذيات الدقيقة من خلال برنامج تعاوني شامل تقوده وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى شركاء وطنيين معنيين بالتنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.