الصحة: إيفاد بعثات إلى الصين وتايلاند للتدريب على زراعة الأعضاء

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيفاد بعثتين طبيتين تضمان 11 طبيبًا إلى جمهورية الصين الشعبية، و8 أطباء إلى مملكة تايلاند، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل الكوادر الطبية المصرية على أحدث النظم العلاجية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البعثات تأتي بهدف تحديث المهارات الطبية ونقل الخبرات الدولية في تخصصات دقيقة تشمل: زراعة الأعضاء، جراحات الكبد والبنكرياس، والوقاية من مرض الإيدز، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الأطباء الموفدين إلى الصين تلقوا تدريبهم في "المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ (FAHZU)"، ثاني أفضل مستشفى على مستوى الصين، وواحد من أبرز المراكز العالمية في مجالات زراعة الأعضاء والبحوث الطبية المتقدمة. حيث تلقت البعثة الأولى تدريبًا على أحدث أساليب علاج والوقاية من فيروس الإيدز، فيما ركزت البعثة الثانية على جراحات الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء الدقيقة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن اختيار المشاركين في البعثات تم وفقًا لمعايير دقيقة راعت التخصص والخبرة والتدرج الوظيفي، لضمان تحقيق أعلى استفادة من البرامج التدريبية.

كما أشار إلى أن 8 أطباء مصريين استكملوا تدريباتهم في تايلاند خلال شهور مارس وأبريل ومايو، ضمن منحة تدريبية شملت ثلاث برامج متقدمة، وهي: التكيف الصحي مع تغير المناخ، ورعاية صحة الفم ضمن منظومة الرعاية الأولية، والرعاية متعددة التخصصات في طب الأسنان، في إطار تعزيز قدرات الأطباء في مجالات الصحة العامة وطب الأسنان.

وأكدت الدكتورة منال عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات، أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة الوزارة السنوية للتدريب الطبي بالخارج، بالتعاون مع مؤسسات صحية مرموقة عالميًا، مشددة على حرص الإدارة على متابعة التنفيذ والتنسيق الكامل مع الجهات المضيفة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الصحية في مصر.

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