وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الطلبات والمقترحات التي تقدم بها المواطنون في دوائرهم الانتخابية، بحضور النواب: عبد الله الشيخ، كمال الشافعي، عادل عامر، محمد جنيدي (مجلس النواب)، والنائب خالد مصطفى (مجلس الشيوخ).

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم، حرصه على اللقاء الدوري بالسادة النواب، للتعرف على أولويات ومقترحات المواطنين، والتوجيه بدراسة الطلبات المقدمة بشكل متكامل، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والبرلمان لضمان تقديم خدمات فعالة وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

كما شدد وزير الري، على أهمية تفعيل التواصل المباشر مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، من أجل رفع مستوى الوعي بقضايا ترشيد استخدام المياه، والتأكيد على الالتزام بنظام مناوبات الري، وتطهير المساقي الخاصة، وزراعة الأرز فقط في المساحات المصرح بها، حفاظًا على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

وتناول اللقاء عددًا من الطلبات الجماهيرية، من بينها طلب تطهير مصرف البلبيسي بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، حيث وجّه الدكتور سويلم هيئة الصرف المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية واتخاذ اللازم لتطهير المصرف بشكل عاجل، وطلب استغلال أراضٍ تابعة للوزارة في محافظة بني سويف لإقامة مشروعات ذات نفع عام، وقد وجّه الوزير بسرعة دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة بالوزارة، مع الالتزام بخطة الوزارة في التعامل مع أملاك الدولة.

كما تناول الطلبات المتعلقة بتغطية عدد من المصارف الزراعية، حيث أوضح الدكتور سويلم أن إقامة التغطيات على المجاري المائية تنطوي على مخاطر متعددة، مؤكداً ضرورة إجراء دراسة وافية قبل اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.

كما أشار إلى الدور المحوري للنواب في التنسيق مع الجهات التنفيذية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تعد أحد أبرز التحديات البيئية، وتؤثر سلبًا على كفاءة نقل المياه وجودتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور سويلم، أن الوزارة ملتزمة بالتفاعل مع جميع المقترحات والطلبات الواردة من المواطنين، بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

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