كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل شكوى نادي بيراميدز بشأن نتيجة الدوري العام، وما تلاها من تداعيات تخص قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، محذرًا من احتمالية إيقاف النشاط الرياضي أو حتى إلغاء الدوري هذا الموسم.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك مسؤولين يتحدثون حاليًا عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري.

أكدت رشا سري، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتصنيف مصر كـ"دولة مأمونة للجوء".

وقالت سري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه في 16 أبريل الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا بإضافة أسماء 7 دول، من بينها مصر، باعتبارها دولًا آمنة، مما يقلص فرص منح اللجوء لمواطنيها.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية ذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لفتح "صفحات جديدة" مع الممولين.

وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع العاملين بالتيسيرات الضريبية، والبالغ عددهم نحو 37 ألفًا، قد تلقوا دورات تدريبية مكثفة لتنمية مهاراتهم العملية والفكرية.

علّق الإعلامي عمرو أديب على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" الدولية بشأن مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن في إطلاق نار بالمتحف اليهودي، وما قابله من اهتمام عالمي كبير في مقابل تجاهل مستمر لعمليات القتل اليومية في غزة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن مقتل موظفي السفارة أثار تحركات كبيرة في الولايات المتحدة لدرجة أن "قلبهم يقطر دمًا على القتيلين"، حيث يتحرك الكثير من المسؤولين في إشارة إلى أن ما جرى "أمر شديد الخطورة وغير مسبوق".

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة يشهد نزوحًا داخليًا متسارعًا وخطيرًا بفعل تصعيد القصف الإسرائيلي، ما دفع أكثر من 600 ألف فلسطيني إلى الهروب من منازلهم، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة غير مسبوق، ووصل إلى مستوى يهدد الحياة في كل بيت.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أهالي فقدوا كل شيء، والآن يُدفع بهم قسرًا إلى مصير مجهول موضحا أن الناس يتم تهجيرهم من شمال غزة وشرقها إلى مناطق وسط وغرب القطاع تحت القصف، بينما يعيشون ظروفًا قاسية في مخيمات مؤقتة بلا غذاء أو دواء.".

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحذيرًا شديدًا للشباب بشأن مخاطر السمنة، مؤكدًا أنها قد تبدأ في سن مبكرة وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على مستقبلهم.

وقال الدكتور موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه استعرض حالة شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ويعاني من زيادة في الوزن، حيث بلغت كتلة جسمه 30.5، وهي نسبة وصفها بـ"المرتفعة والخطيرة في مثل هذا السن".

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن النيابة أو التوكيل في رمي الجمرات من الأمور الجائزة والمشروعة شرعًا، خاصة للضعفاء والمرضى والنساء، أو من كان في حكمهم، ممن لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة بأنفسهم لعذر معتبر شرعًا.

وأوضح علام على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن جواز التوكيل في الرمي يأتي من باب التيسير ورفع الحرج، مشيرًا إلى أن من تجوز له النيابة في الحج -وهو أصل العبادة- تجوز له من باب أولى النيابة في بعض شعائره، كالرمي.

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