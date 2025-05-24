روائع القرن العشرين بقيادة الصعيدى فى الأوبرا.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازفة الفيولا المصرية العالمية أميرة أبو زهرة وعازف الكلارينيت الأسبانى بابلو بارجان وذلك فى التاسعه مساء السبت ٢٤ مايو بالمسرح الكبير .

الحفل من سلسلة روائع القرن العشرين ويضم نخبة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منها كونشيرتو الكلارينيت والفيولا والأوركسترا لـ بروخ، السيمفونية الأولى لـ هنرى دوتيو ومشاهد مصرية تعزف لأول مرة فى مصر لقائد الحفل المايسترو أحمد الصعيدى .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى إستحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية منها روائع القرن العشرين، الموسيقى الغنائية، أعظم السيمفونيات، الكونشيرتو العظيم وغيرها إلى جانب عروض للمؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للتعريف بملامح أحد أهم ألوان الفنون الجادة.



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