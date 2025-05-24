كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والغذاء، حيث تم بحث تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ورحب وزير الزراعة بالرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق، مؤكداً أهمية اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وخاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء.

وأشار "فاروق" إلى جهود الوزارة لضمان جودة الصادرات الزراعية، خاصة وأن الصادرات المصرية إلى السعودية تمثل أكثر من 12% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، مؤكداً على مكانة المملكة كوجهة هامة لهذه الصادرات التي تغزو أكثر من 160 سوقاً دولياً.

كما تطرق الوزير إلى القرار السعودي بشأن وقف استيراد البصل المصري منذ العام الماضي، مع التأكيد على الجودة العالية للبصل المصري والسمعة الطيبة له في الأسواق العالمية.

وتناول الاجتماع دور المعامل المرجعية التابعة لمركز البحوث الزراعية في ضمان جودة المنتجات الزراعية عبر التحاليل والفحوصات باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات.

وأكد الوزير أهمية زيادة الاستثمارات الخليجية، وخاصة السعودية، في القطاع الزراعي المصري، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام الجضعي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر، خصوصاً في مجال سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية التنسيق لضمان أعلى معايير الجودة في المنطقة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، ودور الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، مع الإشارة إلى اعتماد 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني وجاري اعتماد 18 منشأة أخرى.

وبحث الجانبان إمكانية أن تصبح مصر المصدر الرئيسي لتصدير السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية إلى السعودية، بما يعزز التكامل بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.

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