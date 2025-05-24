موعد انخفاض الحرارة.. تعرف على طقس الأسبوع المقبل

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من السبت 24 مايو وحتى الإثنين 26 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

ولفتت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح 40 : 60 كم /س وارتفاع الأمواج من 2 : 3 أمتار بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من الثلاثاء 27 مايو من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاض بقيم تتراوح ما بين 9:8 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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