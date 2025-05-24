غدا.. قومية المنيا تقدم أولى ليالي العرض المسرحي "الإسكافي ملكا"

كتب- محمد شاكر:

تستعد فرقة المنيا القومية المسرحية لتقديم العرض المسرحي "الإسكافي ملكا" في الثامنة مساء غد الأحد، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر لياليه حتى 3 يونيو المقبل.

تنفذ الفعاليات يإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وتقام ببهو قصر ثقافة المنيا.

ويروي العرض حكاية "معروف الإسكافي" وعلاقته بالسوق، في تجسيد درامي لبشاعة واقع الطمع والجشع والاستغلال.

ويدعو العرض إلى التمسك بالحلم، والتحلي بالوعي كقارب نجاة، والتخفيف عن النفس من قسوة الحياة. فبالحب والوعي وتعظيم القيم الإنسانية الرفيعة، يستطيع الإنسان أن يواجه قهر العصر ويرفض محاولاته لتحطيم الأحلام.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وينفذ بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق. ومن تأليف يسري الجندي، سينوغرافيا وإخراج عادل بركات، تصميم استعراضات يحيى أحمد، موسيقى وألحان أحمد صلاح عبد السلام، ديكور وملابس ناصر عبد الحافظ، أشعار أيمن حافظ، ماسكات وعرائس وإكسسوارات فتحي مرزوق، هندسة إضاءة مايكل يعقوب، مخرج منفذ محمد حسن، مخرج مساعد محمد عجيزي.

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