تعرف على طرق حجز أضاحي وزارة الزراعة 2025 وأماكن توافرها

كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية عن توفير أضاحي 2025 عبر منافذها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة عن الأسواق بقيمة 20:15 جنيه للكيلو الوحد من رؤوس ماشية سواء الأبقار أو الأغنام وذلك في إطار تشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي خلال عيد أضحى 2025 .

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية خطوات حجز أضاحي 2025 بوزارة الزراعة:

التوجه إلى أقرب منفذ من المنافذ المعتمدة.



ملء استمارة الحجز مع تحديد نوع الأضحية والوزن التقريبي.



دفع مبلغ مقدم لضمان الحجز.



استلام الأضحية قبل العيد بعد تحديد موعد من المنفذ.



كما تتيح بعض المنافذ الحجز عبر الهاتف أو المواقع الرسمية للوزارة ومديريات الزراعة، مع خدمة الاستفسارات من خلال الخطوط الساخنة.

وفيما يتعلق بأماكن توافرها فأوضحت الوزارة أنه عبر منافذها بكافة المحافظات نستعرضها على النحو الأتي:

1. محافظات القاهرة الكبرى

القاهرة:



منفذ الهرم – محطة المطبعة.



منفذ شبرا.



منفذ ميدان لاظوغلي.



منفذ وزارة العدل.



منفذ المعادي – كورنيش النيل.



سوق العبور – قطاع اللحوم.



مايو 15 – منفذ القاهرة الرئيسي.



الجيزة:



وحدة تقطيع كفر غطاطي.



منفذ أوسيم – شارع أبو قرن.



القليوبية:



منفذ مشتل قها.



منفذ القناطر الخيرية.



2. محافظات الوجه البحري والدلتا

كفر الشيخ:



مزرعة سخا – منفذ رئيسي.



الشرقية:



مزرعة كفر الحمام – منافذ المحافظة.



البحيرة:



مزرعة البوصيلي.



الإسكندرية:



منفذ العامرية.



منفذ الجمرك.



منفذ المتراث.



3. محافظات الوجه القبلي

الفيوم:



مزرعة طامية.



سوهاج:



مزرعة جزيرة شندويل.



قنا:



مزرعة المطاعنة.



4. مناطق القناة وسيناء

الإسماعيلية:



محطات بحوث تابعة للوزارة.



جنوب سيناء:



منفذ أبورديس.



منفذ أبوزنيمة – سانت كاترين



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