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بعد تخفيض المركزي سعر الفائدة.. هل ستنخفض الأسعار بالأسواق؟ خطة النواب تجيب

08:00 ص السبت 24 مايو 2025

هل ستنخفض الأسعار بالأسواق؟

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كتب-عمرو صالح:

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وقال عمر خلال تصريحاته لمصراوي: إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي يحمل دلالات إيجابية أبرزها وفرة السيولة الأجنبية لديه ويظهر ذلك بالانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى نجاح المجهودات الحكومية في السيطرة على الأسعار وكبح معدلات التضخم بالأسواق.

وأوضح عمر أن اللجوء لرفع سعر الفائدة يكون الهدف منه هو زيادة السيولة الدولارية ورفع الاحتياطي منها لمن قرار التخفيض الأخير مطمئن ومبشر بأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقرة رغم الصراعات الإقليمية.

وبسؤاله عن تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الأسواق قال عمر: من المؤكد استقرار أسعار كافة المنتجات وانخفاض بعضها خلال الفترة المقبلة ونأمل أن تستمر الظروف الإقتصادية بالمعدلات الحالية .

كان البنك المركزي المصري، قرر أمس الخميس، خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية.

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