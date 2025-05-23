"فوضى وعك".. عمرو أديب يعلق على نتيجة الدوري العام

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل شكوى نادي بيراميدز بشأن نتيجة الدوري العام، وما تلاها من تداعيات تخص قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، محذرًا من احتمالية إيقاف النشاط الرياضي أو حتى إلغاء الدوري هذا الموسم.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك مسؤولين يتحدثون حاليًا عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري.

وأضاف: "ما يحدث يوصف بأنه فوضى وعك وتخبط غير طبيعي"، موضحًا أنه "وارد جدًا توقف النشاط الرياضي أو عدم إعلان اسم الفائز بالدوري أو إلغاء الدوري العام الحالي، لأن هذه الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم".

وأشار أديب إلى أن محكمة التحكيم الرياضي من المتوقع أن تفصل في هذا الأمر، مستدركًا أن "نسبة إلغاء الدوري العام في مصر العام الحالي 50%".

وتابع: "لا يهمني من يكسب ومن يخسر لكن يهمني شكلها والشكل ده مش حلو وعيب وكل ما أريده هو العدل والقانون يُطبق فقط".

وحول تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بتجميد إعلان بطل الدوري لحين الفصل في شكواه ضد قرارات رابطة الأندية، معتبرًا أن القانون يتم تطبيقه بصورة مزدوجة تضر بتكافؤ الفرصة ونزاهة المسابقة.

قال أديب: "منذ أيام قليلة، انفردت في برنامجي بالكشف عن تحركات نادي بيراميدز لتقديم شكاوى وخطابات إلى جهات خارجية، اعتراضًا على ما يحدث من مخالفات في اللائحة" وبالطبع لصالح نادٍ واحد.

وواصل: "تعرضت من وقتها للسخرية والتشكيك، لكن ما قيل بات اليوم محل نقاش رسمي والجهات الرسمية في مصر بدأت تطرح احتمالية إلغاء نتائج الدوري لهذا الموسم.

وأضاف: رد رابطة الأندية على "الفيفا" تضمن تأكيد الرابطة على توافق لوائحها مع قوانين الاتحادين الدولي والأفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد المصري.

وأوضح أديب أن لجنة الاستئناف تملك صلاحية مراجعة قرارات الرابطة، وأن من حق أعضاء الجمعية العمومية الطعن على أي قرار، وفقًا للمادة 58 من اللائحة.

واختتم أديب قائلًا: "نحن نواجه حالة من الفوضى غير المسبوقة في الكرة المصرية، والسؤال الآن: كيف سيكون رد المحكمة الرياضية الدولية؟.

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