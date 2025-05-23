كتب- حسن مرسي:

أكدت رشا سري، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتصنيف مصر كـ"دولة مأمونة للجوء".

وقالت سري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه في 16 أبريل الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا بإضافة أسماء 7 دول، من بينها مصر، باعتبارها دولًا آمنة، مما يقلص فرص منح اللجوء لمواطنيها.

وأوضحت أن مصلحة الاتحاد الأوروبي متوافقة تمامًا مع أهداف مصر، وهي منع الهجرة غير الشرعية، حفاظًا على الأرواح بالدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 14 مليون و400 ألف دولار لمفوضية اللاجئين في الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل من العام الجاري.

وأكدت أن تمويل الاتحاد الأوروبي لمفوضية اللاجئين لم يتوقف، حيث قدم 241 مليون يورو لمصر خلال 9 سنوات لدعم جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أنه تم اعتماد 200 مليون يورو تحت تصرف الحكومة المصرية لتحديد أوجه الصرف طبقًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024.

وكشفت عن دعم بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون يورو كمنحة لمصر خاصة بملف اللاجئين على أراضيها.

وأكدت أن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4.5 مليار يورو بشروط ميسرة، وسيتم صرفه طبقًا لرؤية الحكومة المصرية، فمصر "أدرى بأوجه إنفاقها".

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