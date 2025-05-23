رئيس مصلحة الضرائب: الحكومة تسعى لفتح "صفحة جديدة" مع الممولين

كتب- حسن مرسي:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية ذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لفتح "صفحات جديدة" مع الممولين.

وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع العاملين بالتيسيرات الضريبية، والبالغ عددهم نحو 37 ألفًا، قد تلقوا دورات تدريبية مكثفة لتنمية مهاراتهم العملية والفكرية.

وأشارت إلى أنه تم عمل منظومة حوكمة لمتابعة تنفيذ التيسيرات الضريبية، مع الرقابة المستمرة على العاملين بالمأموريات.

وعلقت قائلة: "كل مأمورية معلق بها رقم رئيس المأمورية لحل المشكلات الخاصة بالممولين، وأحيانًا أتدخل شخصيًا لحل المشكلات وفق كل إجراء متبع".

وواصلت: "مكتبي مفتوح طول الوقت لكل الممولين، وهناك وحدة شكاوى ودعم المستثمرين، والحل يكون فوري دون انتظار".

وأضافت أن هناك فريق دعم فني يتواصل مع الممولين من أجل إعلامهم بتخفيض ضرائبهم، مؤكدة أن غرامات التأخير لا تتجاوز أصل الضريبة.

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