"على راسهم ريشة".. عمرو أديب يعلق على مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية

كتب- حسن مرسي:

علّق الإعلامي عمرو أديب على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" الدولية بشأن مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن في إطلاق نار بالمتحف اليهودي، وما قابله من اهتمام عالمي كبير في مقابل تجاهل مستمر لعمليات القتل اليومية في غزة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن مقتل موظفي السفارة أثار تحركات كبيرة في الولايات المتحدة لدرجة أن "قلبهم يقطر دمًا على القتيلين"، حيث يتحرك الكثير من المسؤولين في إشارة إلى أن ما جرى "أمر شديد الخطورة وغير مسبوق".

وأضاف أديب، متسائلًا: "ليه الإسرائيلي دايمًا على راسه ريش؟ إذا كان مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية إرهاب، اللي بيحصل في غزة كل يوم نسميه إيه؟".

وتابع مقدم "الحكاية": "ده لو مسؤول أمريكي رفيع اللي اتقتل ما كانش الدنيا هتتقلب زي اللي حصل اليومين اللي فاتوا".

وأشار أديب إلى أن "الدنيا واقفة على رجل في أمريكا بسبب الواقعة دي رغم إنه في نفس الليلة كان فيه 100 شهيد في غزة.. هو ده إرهاب وده مش إرهاب".

وأكمل أديب: "مفيش حد بيعبرنا على اللي بيحصل في غزة.. محدش بيقولنا إزاي الناس دي متبهدلة وبتتقتل كل يوم ومش لاقية تاكل".

واستكمل: "هو الإسرائيلي أحسن مننا في إيه؟ لماذا إسرائيل بهذه القوة؟ لماذا يعمل الجميع حساب لإسرائيل؟ إحنا مالناش سعر مفيش حد بيراعي خاطرنا".

اقرأ أيضاً:

القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير عاجل من السعودية قبل موسم حج 2025

الصحة: عيادات البعثة الطبية تستقبل 2785 زيارة من الحجاج المصريين