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إعادة تقسيم الدوائر.. اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

10:06 م الجمعة 23 مايو 2025
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    اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
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    اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
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    اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
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كتب-عمرو صالح:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعد، يتم انتخابهم بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصها منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.

وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.

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