الأونروا: كل بيت في غزة يعاني من الجوع.. والأمل الوحيد في فتح المعابر

كتب- حسن مرسي:

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة يشهد نزوحًا داخليًا متسارعًا وخطيرًا بفعل تصعيد القصف الإسرائيلي، ما دفع أكثر من 600 ألف فلسطيني إلى الهروب من منازلهم، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة غير مسبوق، ووصل إلى مستوى يهدد الحياة في كل بيت.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أهالي فقدوا كل شيء، والآن يُدفع بهم قسرًا إلى مصير مجهول موضحا أن الناس يتم تهجيرهم من شمال غزة وشرقها إلى مناطق وسط وغرب القطاع تحت القصف، بينما يعيشون ظروفًا قاسية في مخيمات مؤقتة بلا غذاء أو دواء.".

وأوضح أبو حسنة أن الأطفال يُقتلون يوميًا، وكبار السن يموتون بصمت بسبب انعدام الدواء، بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة دون تحرك فعلي.

ولفت أبو حسنة إلى أن إسرائيل لم تعد تبرر عملياتها العسكرية، بل تنفذ عمليات قتل جماعية في وضح النهار.

ودعا أبو حسنة إلى تحرك إنساني عاجل لوقف الانهيار، مشددًا على أن الوضع داخل القطاع لا يمكن احتماله أكثر من ذلك.

وأكد أبو حسنة أن كل بيت في غزة يعاني من الجوع، وأن الأمل الوحيد الآن هو فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات لتفادي مجاعة شاملة.

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