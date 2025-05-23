جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية تفتح باب المشاركة.. تعرف على الشروط

كتب- محمد شاكر:

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الـ12 اعتبارا من الخميس 22 مايو 2025 حتى الثلاثاء 22 يوليو 2025 وفقاً للقواعد التالية..

شروط التقدم لجوائز الأعمال الشعرية بجائزة أحمد فؤاد نجم..

أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية.

أن تكون الطبعة الأولي من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2023 وديسمبر 2024.

تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

تمنح الجائزة للشاعر شخصيا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عاماً في يوم 22 يوليو 2025.

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخري في دورة تالية.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

تبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 ألف جنيه مع أربعمائة ألف جنية توزع على المتسابقين العشر الأوائل.

شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية ..

أن يكون العمل كتاباً منشورا أو بحثاً للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجيستير باللغة العربية صدر أو أجيز خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى نهاية موعد التقديم 22 يوليو 2025.

أن يتناول العمل شعر العامية المصرية ولا يشترط حد أقصى لسن المتقدم.

تبلغ قيمة الجائزة خمسون ألف جنيه تقدم لفائز واحد.

إجراءات التقدم للجائزتين..

يقدم المشارك في فرع الدراسات النقدية 4 نسخ من الدراسة النقدية.

يملأ المشارك استمارة ترشيح وصورة من الرقم القومي للمتقدم على العنوان التالي [160 شارع 26 يوليو - العجوزة - الجيزة - بجوار مسرح البالون] يومياً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

أو إرسال الدواوين بالبريد مع إرسال استمارة الترشيح وصورة من الرقم القومى مع الالتزام بآخر ميعاد للتقديم وهو 22 يوليو 2025 وتعلن لجنتي التحكيم أسماء الفائزين في الذكري الحادية عشر لرحيل أحمد فؤاد نجم في 3 ديسمبر 2025.

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