القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح 40 : 60 كم /س وارتفاع الأمواج من 2 : 3 أمتار.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.