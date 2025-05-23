إعلان

القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

04:48 م الجمعة 23 مايو 2025

موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح 40 : 60 كم /س وارتفاع الأمواج من 2 : 3 أمتار.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة شديدة الحرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح أمطار شبورة الطقس اضطراب الملاحة البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان