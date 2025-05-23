وزير البترول يستقبل وكيل مجلس النواب وقيادات برلمانية رفيعة المستوى

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانياّ رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب.

وأكد على أن هذا النموذج من العمل التكاملي يعكس إدراكاً واعياً لطبيعة التحديات وأهمية سن تشريعات تواكب متطلبات الاقتصاد وتسهم في تحفيز الاستثمار، لاسيما في قطاع التعدين الذي يبدأ مرحلة جديدة من العمل.

وضم الوفد الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، و المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية .

ووجه الوزير خالص الشكر للمجلس الموقر ونوابه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية ممثلة في لجنة الصناعة ، مثمناً ما أبداه المجلس من أولوية واهتمام بمشروع قانون الثروة المعدنية، خاصة أن مشروع القانون مقدم بالأساس من السلطة التشريعية.

مشيراً إلى أن الوزارة مازال أمامها المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على القانون لترجمة ذلك إلي نتائج إيجابية علي أرض الواقع .

من جانبه، أعرب الوفد البرلماني برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والرؤية الطموحة التي تنتهجها للانطلاق بقطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري بالشكل المرجو.

وأكد الوفد أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في مشروع القانون الذي تقدم به نواب المجلس، يعكس إرادة سياسية جادة من جانب الوزير المهندس كريم بدوي ، داعين الوزارة الي مواصلة جهودها والبناء علي ما تحقق و الاستثمار الكفء لمقومات الانطلاق التعديني في ضوء التشريع الجديد الذي أقره المجلس .