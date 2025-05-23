بطول 1200 متر .. محور 3 يوليو جسر ضخم فوق النيل يربط القاهرة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر مطلع، أن الأعمال مستمرة على قدم وساق في مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، المعروف بمحور 3 يوليو، والذي يُعد أحد أهم مشروعات تطوير الطرق في العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المحور الجديد يبدأ من منطقة زهراء المعادي ويمتد حتى طريق أسوان الزراعي، ليشكل جسرًا ضخمًا يربط بين شرق القاهرة وغربها عبر معبر يمتد فوق نهر النيل.

ويشمل المشروع تنفيذ كوبري بطول 1200 متر، منها 400 متر تمر مباشرة فوق النيل، ليصبح بذلك حلقة وصل جديدة بين محافظتي القاهرة والجيزة، ويعمل على تخفيف الضغط المروري عن المحاور الأخرى المزدحمة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا ربط المنطقة الواقعة شرق النيل، من كورنيش المعادي وصولًا إلى طريق أسوان الزراعي، مرورًا فوق نهر النيل، وذلك لتسهيل حركة المرور وتعزيز الربط بين الجانبين، بطول يصل إلى 1200 متر يتخللها 400 متر على سطح النهر.

يذكر أنه يُنفذ المشروع شركة المقاولون العرب التي تواصل العمل بشكل مكثف على مدار الساعة لإنجاز المشروع بأعلى مستوى من الجودة، في إطار جهود مصر المستمرة لتطوير شبكة الطرق والمواصلات، بما يواكب الطموحات ويخدم ملايين المواطنين.

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