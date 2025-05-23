انخفاض الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

يستعرض "مصراوي"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

حالة الطقس من الجمعة 23 مايو إلى الإثنين 26 مايو:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (50-70) كم/س وارتفاع الأمواج من (2.5-3.5) متر.

وأوضحت أن الطقس من الجمعة وحتى الإثنين يشهد شبورة مائية من (4-7 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

ونوهت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو:

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (8-9) درجة لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (24-25)

القاهرة الكبرى: (30-31)

جنوب البلاد: (31-32)

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى كالتالي:

تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى كالتالي:

الجمعة 23 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 35 / صغرى 22

السواحل الشمالية: عظمى 29 / صغرى 21

شمال الصعيد: عظمى 35 / صغرى 22

جنوب الصعيد: عظمى 39 / صغرى 26

السبت 24 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 36 / صغرى 23

السواحل الشمالية: عظمى 35 / صغرى 22

شمال الصعيد: عظمى 37 / صغرى 23

جنوب الصعيد: عظمى 40 / صغرى 27

الأحد 25 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 37 / صغرى 25

السواحل الشمالية: عظمى 37 / صغرى 23

شمال الصعيد: عظمى 40 / صغرى 26

جنوب الصعيد: عظمى 42 / صغرى 28

الإثنين 26 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 38 / صغرى 21

السواحل الشمالية: عظمى 38 / صغرى 24

شمال الصعيد: عظمى 42 / صغرى 26

جنوب الصعيد: عظمى 43 / صغرى 29

الثلاثاء 27 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 30 / صغرى 17

السواحل الشمالية: عظمى 25 / صغرى 17

شمال الصعيد: عظمى 32 / صغرى 18

جنوب الصعيد: عظمى 38 / صغرى 27

الأربعاء 28 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 30 / صغرى 18

السواحل الشمالية: عظمى 24 / صغرى 17

شمال الصعيد: عظمى 31 / صغرى 17

جنوب الصعيد: عظمى 37 / صغرى 24

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