تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شريف عامر: دخول 90 شاحنة من 10 آلاف إلى غزة اليوم لا تعني شيء

أكد الإعلامي شريف عامر، أن ما يحدث في قطاع غزة أصبح لا يحتاج إلى شرح والعلاقة المصرية بالقضية الفلسطينية وتعامل المجتمع المصري لا يحتاج إلى إيضاح ودليل.

خلال برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشار عامر، إلى أنه على المستوى السياسي تكرار المواقف يؤكد أنها قائمة وموجودة ولا يحدث فيها تغيير وهذا ما يحدث من الدولة المصرية.

أستاذ علاقات دولية: تحول أوروبي حاسم ضد الممارسات الإسرائيلية الكارثية بغزة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن المواقف الأوروبية الأخيرة تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة، ليست مجرد "كلمات قاسية" بل تعكس تحولاً مدفوعًا بالتداعيات الإنسانية الكارثية.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيبًا على مقال بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال عاشور إن الموقف البريطاني، الذي يمثل نقطة تحول، جاء نتيجة الضغط الهائل من أعضاء مجلس العموم البريطاني مدفوعين بتقارير الأمم المتحدة.

بأسعار مخفضة.. وزير الزراعة يكشف الاستعدادات لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة "تحيا مصر"، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.

تصريحات غير مسؤولة.. وزير الزراعة يرد على شائعة إصابة الثروة الداجنة

نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله بشأن انتشار فيروس يصيب الثروة الداجنة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد أي حالة إصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأن فرقًا ميدانية متخصصة قامت بعمليات تقصٍّ ومتابعة مباشرة، ولم تعثر على أي دليل يدعم تلك المزاعم.

وقال الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إن الحديث عن وجود مرض غامض بالدواجن في السوق المصري يضر بسمعة مصر الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في ظل تزايد طلبات التصدير للكتاكيت والدواجن المصرية من عدد من الدول، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في سلامة المنظومة البيطرية وجودة الإنتاج المحلي.

الزراعة: معالجة مياه الصرف الزراعي تحولت لركيزة لري الدلتا الجديدة

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل معالجة مياه الصرف الزراعي إلى أحد أهم محاور التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المياه أصبحت مصدرًا أساسيًا لري مشروعات الدلتا الجديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر حلولًا مبتكرة للتحديات المائية.

وأوضح الدكتور علاء فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نفذت عدداً من محطات المعالجة العملاقة التي ساهمت في إعادة تدوير المياه المستخدمة بدلًا من فقدها في البحر، وتحويلها إلى مياه صالحة لري مساحات ضخمة من الأراضي المستصلحة.

زعزوع: المتحف المصري الكبير يعزز السياحة ويبرز الحضارة المصرية عالميًا

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب الوزراء المعنيين، يولون اهتمامًا كبيرًا بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأضخم عالميًا بما يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية استثنائية.

خلال حواره ببرنامج "مراسي" على قناة "النهار"، أوضح أن التحضيرات تُجرى بدقة وعلى قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.