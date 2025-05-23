كتب- عمرو صالح:

ثمَّن النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، الخطوات المتسارعة داخل العواصم الأوروبية لمراجعة علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي، وفى مقدمتها قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بدء فحص اتفاقية الشراكة الموقَّعة مع إسرائيل عام 2000، فى ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى غزة، معتبرًا أن هذا التحول "فرصة تاريخية".

وأوضح زكريا، في بيان له، أن تحرّك فرنسا لتنسيق اعتراف قادم بدولة فلسطين – وربما فى إطار قمة أممية الشهر المقبل – يمثل انتصارًا سياسيًّا ومعنويًّا للشعب الفلسطينى ولبوصلة العدالة الدولية وكذلك المواقف المصرية الداعمة طوال الخط للقضية الفلسطينية.

وأشار عضو الشيوخ إلى تصويت البرلمان الإسبانى الداعى لفرض حظر على صادرات السلاح إلى إسرائيل، وهو ما اعتبره "إدانة صريحة للأرباح الملطخة بدماء الأبرياء".

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى «وقفت صلبة لا تلين»، وقادت الوساطات لوقف إطلاق النار، ودفعت بثقلها الدبلوماسى لوقف الحرب، مشددًا على أن القاهرة «ستظل حائط الصد الأول» دفاعًا عن حق غزة فى الحياة، داعيًا إلى حراك عربى يواكب التحولات الأوروبية ويحوّلها إلى التزامات قانونية تفضى إلى رفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

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