مجانا حتى الأحد.. الثقافة تقدم "ونيسة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

كتب- محمد شاكر:

شهد قصر ثقافة أسيوط، الأربعاء الماضي، انطلاق فعاليات العرض المسرحي "ونيسة" ضمن الموسم الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة، ويستمر عرضه حتى الأحد 25 مايو.

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، خالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، وأعضاء لجنة التحكيم الناقد مجدي الحمزاوي، الناقد صلاح فرغلي، والفنان محمود حنفي.

العرض من تأليف يس الضوي، ديكور وملابس علاء الحلوجى، أشعار جمال يوسف، ألحان المايسترو حسام حسنى، مخرج منفذ هاني حامد، إخراج عصام رمضان.

يروى العرض تفاصيل حياتية حول "ونيسة" التي تعيش بإحدى قرى صعيد مصر، ويقتل زوجها وهو يدافع عن الحق ضد الشخص الغريب الذي أتى إلى قريتهم ونجح في سرقة أهلها، واستغلالهم في العمل في المحاجر للحصول على ثروات وخيرات البلدة، بالتعاون مع قوى اجنبية متآمرة تسعى لتقويض القرية، وتنجح ونيسة بمعاونة أهل القرية، بعد إقناعهم في القضاء على هذا الشخص الغريب.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، وبحضور نخبة من فناني ومبدعى أسيوط.

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