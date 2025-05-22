شريف عامر: دخول 90 شاحنة من 10 آلاف إلى غزة اليوم لا تعني شيء

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي شريف عامر، أن ما يحدث في قطاع غزة أصبح لا يحتاج إلى شرح والعلاقة المصرية بالقضية الفلسطينية وتعامل المجتمع المصري لا يحتاج إلى إيضاح ودليل.

خلال برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشار عامر، إلى أنه على المستوى السياسي تكرار المواقف يؤكد أنها قائمة وموجودة ولا يحدث فيها تغيير وهذا ما يحدث من الدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي ذكر كثيرا الموقف المصري الثابت منذ 7 أكتوبر 2023 وأن مصر ستقف مانع وحائط صد ضد أي نوع من سيناريوهات التهجير، مؤكدا أنه على المستوى الإنساني دخول 90 شاحنة مساعدات إلى غزة هذا رقم لا يعنى شيء.

وتابع: "على الحدود مع مصر يوجد 10 آلاف شاحنة مساعدات ومعظمها مساعدات غذائية لغزة، ولما نتكلم عن دخول 90 شاحنة فقط لـ2.2 مليون روح إنسانية في قطاع غزة محتاجين امدادات من الغذاء بالآلاف، و90 شاحنة داخل عليهم 300 ألف وجبة هيتوفروا لمين ولا مين من أكثر من 2 مليون روح فلسطيني".