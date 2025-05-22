بعد زيادتها.. موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 سيكون تزامنًا مع بداية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أنه سيتم استمرار صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيهًا بعد زيادتها حتى الانتهاء من كل العمال.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن موعد غرة ذى الحجة، حيث يولد هلال شهر ذى الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، و تكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

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