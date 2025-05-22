تراجع 9 درجات.. تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 27 مايو 2025 تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (8-9) درجة لتكون درجات الحرارة على:

- السواحل الشمالية: (24-25)

- القاهرة الكبرى: (30-31)

- جنوب البلاد: (31-32)

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى كالتالي:

تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى كالتالي:

الجمعة 23 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 35 / صغرى 22

السواحل الشمالية: عظمى 29 / صغرى 21

شمال الصعيد: عظمى 35 / صغرى 22

جنوب الصعيد: عظمى 39 / صغرى 26

السبت 24 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 36 / صغرى 23

السواحل الشمالية: عظمى 35 / صغرى 22

شمال الصعيد: عظمى 37 / صغرى 23

جنوب الصعيد: عظمى 40 / صغرى 27

الأحد 25 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 37 / صغرى 25

السواحل الشمالية: عظمى 37 / صغرى 23

شمال الصعيد: عظمى 40 / صغرى 26

جنوب الصعيد: عظمى 42 / صغرى 28

الإثنين 26 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 38 / صغرى 21

السواحل الشمالية: عظمى 38 / صغرى 24

شمال الصعيد: عظمى 42 / صغرى 26

جنوب الصعيد: عظمى 43 / صغرى 29

الثلاثاء 27 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 30 / صغرى 17

السواحل الشمالية: عظمى 25 / صغرى 17

شمال الصعيد: عظمى 32 / صغرى 18

جنوب الصعيد: عظمى 38 / صغرى 27

الأربعاء 28 مايو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 30 / صغرى 18

السواحل الشمالية: عظمى 24 / صغرى 17

شمال الصعيد: عظمى 31 / صغرى 17

جنوب الصعيد: عظمى 37 / صغرى 24

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